Kazada ölen polislerin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta, gece saatlerinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden polis memurları Kanber Demir ve Selahattin Kaplan'ın cenazeleri, memleketlerine gönderildi. Artova ilçesinden Tokat kent merkezine gelmek için yola çıkan Kanber Demir (29) yönetimindeki 19 TU 350 plakalı otomobil, gece saatlerinde, karşı yönden gelen Emin Adıgüzel'in (35) kullandığı 19 UP 022 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü polis memuru Kanber Demir ve yanındaki meslektaşı Selahattin Kaplan (27), olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçtaki kız arkadaşları Yağmur Aksakallı (22) ve Esra Oruç (23) ise yaralandı. Kazanın ardından polis memurlarının cenazeleri, Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde görev yapan polis memurlarından Kanber Demir’in cenazesi memleketi Niğde’ye, Selahattin Kaplan'ın cenazesi ise Gaziantep'in Nizip ilçesine gönderildi. Polislerin Türk bayrağına sarılı tabutları, meslektaşları tarafından morgdan alınarak, cenaze aracına taşındı. Kazada yaralanan 2 genç kızın ise tedavilerinin sürdürüldüğü belirtildi.

