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Kazada ölen psikolog, gözyaşları arasında toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 16:16 | Son Güncelleme

 TOKAT'ın Niksar ilçesinde, Erbaaspor takım otobüsü ile kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitiren uzman psikolog Merve Öner (24), memleketi olan Aydın'ın Efeler ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazada ölen psikolog, gözyaşları arasında toprağa verildi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- TOKAT'ın Niksar ilçesinde, Erbaaspor takım otobüsü ile kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitiren uzman psikolog Merve Öner (24), memleketi olan Aydın'ın Efeler ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaza, 16 Kasım günü saat 20.30 sıralarında, Tokat- Niksar karayolu Dönekse Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'de, Tire 1922 ile karşılaşacak olan Erbaaspor'u Sivas Havalimanı'na götürdükten sonra dönüşe geçen Hasan Şahin yönetimindeki 60 KF 577 plakalı takım otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıktı. Savrulan otobüs karşı yönden gelen Uğur Sarı yönetimindeki 02 KS 028 plakalı kamyonet ve Ahmet Baştürk (29) yönetimindeki 60 NU 421 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Niksar Devlet Hastanesi'nde uzman psikolog olarak görev yapan Merve Öner yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Ahmet Baştürk ile aynı araçta bulunan Melahat Bozkurt (25) ve kamyonet sürücüsü Ulaş Sarı ise yaralandı.
EVİLİLİK İŞLEMLERİ İÇİN MEMLEKETİNE GİDİYORDU
Merve Öner'in, nişanlısı İsmail Durak (26) ile evlilik işlemlerini halletmek üzere memleketi Aydın’a gitmek için yola çıktığı ortaya çıktı. Öner’in, 2 ay önce atandığı hastanede görevli arkadaşları ile birlikte Tokat Otogarı'na giderken kazanın meydana geldiği bildirildi.
Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Merve Öner için dün görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Tören sonrası Öner'in cenazesi, memleketi Aydın'a gönderildi.
Merve Öner için bugün Efeler ilçesi kırsal Karahayıt Mahallesi'nde tören düzenlendi. Karahayıt Mahallesi Camii'ndeki törene Öner'in yakınları ve sevenleri katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Merve Öner, mahalle mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

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