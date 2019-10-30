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Kazada ölen Said'in okulunda hüzün

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 12:07 | Son Güncelleme

BURDUR'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Said Sabri Yanmaz (8), dün okulunda anıldı.

Kazada ölen Said'in okulunda hüzün

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- BURDUR'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Said Sabri Yanmaz (8), dün okulunda anıldı. Said Sabri Yanmaz'ın sırasına fotoğrafı konulurken, yanına gül ve karanfiller bırakıldı. Okuldaki 29 Ekim törenlerinde ise müzikli gösteriler iptal edildi.
Kaza, 27 Ekim Pazar günü Isparta- Antalya yolunun 13'üncü kilometresinde, Kazak Tünelleri yakınlarında meydana geldi. 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu araçlardan birinde yolcu olarak bulunan Çünür TOKİ İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Said Sabri Yanmaz ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye götürülen Said Sabri Yanmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
OKULDA YAS
Said Sabri Yanmaz'ın acı haberini alan öğretmen ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. 3/D sınıfında eğitim-öğretim gören Yanmaz'ın sırasına fotoğrafı koyuldu. Öğretmen ve öğrenciler tarafından güller ve karanfiller bırakıldı. Okulun resmi internet sayfasına ise 'Başımız sağ olsun' başlığıyla yapılan açıklamada, "Isparta- Antalya karayolu üzerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada okulumuz 3/D sınıfı öğrencisi Said Sabri Yanmaz vefat etmiştir. Aldığımız acı haber sonrasında sınıf arkadaşları Said Sabri'nin sırasına karanfil bırakarak acılarını hafifletmeye çalıştı. Çünür TOKİ ailesi olarak acılı aileye, öğretmenimize ve sınıf arkadaşlarına sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun" denildi.
29 EKİM'DE MÜZİKLE GÖSTERİLER İPTAL EDİLDİ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümünde okulda planlanan kutlama programında müzikli gösteriler iptal edildi. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şiirler okundu.

FOTOĞRAFLI

Kazada ölen Said'in okulunda hüzün

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