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Kazada ölen sözleşmeli er, askeri törenle uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 17:19 | Son Güncelleme

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde, 30 Ağustos’ta satışa çıkardığı motosikletiyle ertesi günü otomobille çarpışarak hayatını kaybeden sözleşmeli er memleketinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde, 30 Ağustos’ta satışa çıkardığı motosikletiyle ertesi günü otomobille çarpışarak hayatını kaybeden sözleşmeli er memleketinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kazada ölen otomobil sürücüsü ise aynı ilçedeki başka bir köyde toprağa verildi.
Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Yalvaç - Senirkent yolundaki Akköprü mevkiinde meydana geldi. İzmir’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda Piyade Sözleşmeli Er olarak görev yapan İsmail Koyutürk (24) yönetimindeki 15 RA 596 plakalı motosiklet ile Süleyman İnci (57) idaresindeki 34 UH 0405 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, kasklı motosiklet sürücüsü Koyutürk olay yerinde, otomobil sürücüsü İnci ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Koyutürk’ün kullandığı motosikletini ise kazadan 1 gün önce (30 Ağustos) Facebook üzerinden satışa çıkardığı öğrenilirken, bu durum yürek burkan acıyı ise ikiye katladı.
Askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
Piyade sözleşmeli er Koyutürk için bugün öğle vaktinde askeri tören düzenlendi.
Koyutürk’ün cenazesi memleketi Yalvaç ilçesine bağlı Mısırlılar köyünde kılınan namazın ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Diğer yandan, aynı kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü İnci’nin cenazesi ise Yalvaç’a bağlı Sücüllü köyünde toprağa verildi.

Kazada ölen sözleşmeli er, askeri törenle uğurlandı

Kazada ölen sözleşmeli er, askeri törenle uğurlandı

Kazada ölen sözleşmeli er, askeri törenle uğurlandı

Kazada ölen sözleşmeli er, askeri törenle uğurlandı

Kazada ölen sözleşmeli er, askeri törenle uğurlandı

Kazada ölen sözleşmeli er, askeri törenle uğurlandı

Kazada ölen sözleşmeli er, askeri törenle uğurlandı

Kazada ölen sözleşmeli er, askeri törenle uğurlandı

Kazada ölen sözleşmeli er, askeri törenle uğurlandı

Kazada ölen sözleşmeli er, askeri törenle uğurlandı

Kazada ölen sözleşmeli er, askeri törenle uğurlandı

Kazada ölen sözleşmeli er, askeri törenle uğurlandı

Kazada ölen sözleşmeli er, askeri törenle uğurlandı

Kazada ölen sözleşmeli er, askeri törenle uğurlandı

Kazada ölen sözleşmeli er, askeri törenle uğurlandı
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