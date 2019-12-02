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Kazada ölen sporculara, arkadaşlarından duygusal veda

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 11:07 | Son Güncelleme

YOZGAT’ın Aydıncık ilçesinde, Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımı oyuncularını taşıyan minibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden sporculardan Göksu Akyel (14) ve kaleci Sinem Aksu (12) için eğitim gördükleri okullarında tören düzenlendi.

Nedim KOVAN- Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- YOZGAT’ın Aydıncık ilçesinde, Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımı oyuncularını taşıyan minibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden sporculardan Göksu Akyel (14) ve kaleci Sinem Aksu (12) için eğitim gördükleri okullarında tören düzenlendi. Törenlerde sporcuların arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.
Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımı sporcusu Göksu Akyel için Ordu Lisesi’nde, Sinem Aksu için 60’ıncı Yıl Ortaokulunda tören düzenlendi. Törenlere sporcuların yakınlarının yanı sıra, Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekinbaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Sporcuların özgeçmişlerinin okunup dua edildiği törende, helallik alındığı sırada sporcuların arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Törenin ardından Göksu Akyel’in cenazesi Aybastı ilçesine, Sinem Aksu‘nun cenazesi ise Gürgentepe ilçesine gönderildi. Sporcular için ikindi vakti cenaze namazı kılınacak.
Ordu Valisi Seddar Yavuz, “Çok üzücü bir kaza. Aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

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