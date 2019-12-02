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Kazada ölen sporculara, arkadaşlarından duygusal veda (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 16:35 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİLER Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde, Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol Takımı oyuncularını taşıyan minibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden sporculardan Göksu Akyel (14) ile kaleci Sinem Aksu (12) gözyaşları arasında toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİLER
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde, Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol Takımı oyuncularını taşıyan minibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden sporculardan Göksu Akyel (14) ile kaleci Sinem Aksu (12) gözyaşları arasında toprağa verildi.
Akyel'in cenazesi öğrencisi olduğu Ordu Lisesi'nde düzenlenen törenin ardından Aybastı ilçesine bağlı Beşdam Mahallesi'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Göksu Akyel, aile kabristanlığında toprağa verildi.
Sinem Aksu'nun cenazesi de 60.Yıl Orta Okulu'nda düzenlenen törenden sonra Gürgentepe ilçesine bağlı Bahtiyarlar Mahallesi'ne götürüldü. Aksu, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi
Öte yandan kazada yaralanan 15 öğrencinin genel sağlık durumunun iyi olduğu, Yozgat'ta çeşitli hastanelerde tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

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