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Kazada ölen Sude, okulunda anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 16:56 | Son Güncelleme

ISPARTA'da babası Ahmet Kılınç'ın (41) kullandığı otomobilin tomruk yüklü kamyona çarpması sonucu yaşamını yitiren Sude Kılınç (12), öğrencisi olduğu ortaokulda düzenlenen törenle anıldı.

Kazada ölen Sude, okulunda anıldı

Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA) - ISPARTA'da babası Ahmet Kılınç'ın (41) kullandığı otomobilin tomruk yüklü kamyona çarpması sonucu yaşamını yitiren Sude Kılınç (12), öğrencisi olduğu ortaokulda düzenlenen törenle anıldı. Kazadan yaralı kurtulan babanın, kızının sırasına oturarak izlediği anmada öğretmenleri, Sude'yi anlattı.
Isparta- Gönen Karayolu'nda 15 Eylül gecesi yaşanan kazada, Ahmet Kılınç yönetimindeki 03 F 1666 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, Ahmet Kılınç ile eşi Zübeyde Kılınç (39), kızları Beyza Kılınç (16) ve Sude Kılınç yaralandı. Ağır yaralı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Sude Kılınç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zübeyde Kılınç ve Beyza Kılınç'ın tedavileri sürerken, baba Ahmet Kılınç taburcu edildi.
KIZININ SIRASINDA OTURDU
Sude için bugün öğrencisi olduğu Dinar Fatih Ortaokulu'nda anma töreni düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş'ın şube müdürleriyle katıldığı anmada baba Ahmet Kılınç, kızının karanfillerle donatılan sırasında oturdu. Öğretmenleri de 7'nci sınıf öğrencisi Sude'yi anlattı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, "Sude öğretmenlerinin ve arkadaşlarının duasında ve gönlünde sonsuza dek yaşayacaktır. Kızımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabrı cemil niyaz ederiz. Aynı kazada yaralanan babasına, annesine ve ablasına da acil şifalar dileriz" dedi.

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Kazada ölen Sude, okulunda anıldıKazada ölen Sude, okulunda anıldıKazada ölen Sude, okulunda anıldıKazada ölen Sude, okulunda anıldı

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