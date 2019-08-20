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Kazada ölen tarım işçilerinin cenazeleri memleketlerine gönderildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 14:53 | Son Güncelleme

ÖLEN ÇİFT TOPRAĞA VERİLDİ Kazada yaşamını yitiren 3 çocuk sahibi 20 yıllık tarım işçileri Yavuz Parmak (59) ve Nazlı Parmak (51) çifti Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi Merkez Camii'nde öğlen cenaze namazı kılındı.

Kazada ölen tarım işçilerinin cenazeleri memleketlerine gönderildi (2)

ÖLEN ÇİFT TOPRAĞA VERİLDİ
Kazada yaşamını yitiren 3 çocuk sahibi 20 yıllık tarım işçileri Yavuz Parmak (59) ve Nazlı Parmak (51) çifti Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi Merkez Camii'nde öğlen cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına çiftin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çiftin cenazeleri, öğlen kılınan cenaze namazlarının ardından ilçe merkezindeki mezarlıkta toprağa verildi. Minibüs sürücüsü Musa Altınok da ilçede kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.
Nazlı ve Yavuz Parmak çiftinin damatları Kamil Yağmur (37) acı bir olay yaşadıklarını belirterek, "Kayınpederim ve kayınvalidem 20 yıldır mevsimlik işçi olarak çalışıyorlardı. Kendi hallerinde insanlardı. Çevredekileri tarafından sevilirlerdi. Kimselere zararları yoktu. Maalesef acı bir olay sonrası kendilerini kaybettik, üzgünüz" diye konuştu. Çiftin komşusu Fatma Erdem de (58) "Karı-koca işçi olarak çalışırlardı. Oğulları Volkan Parmak da onlarla çalışmaya giderdi. O gün gitmedi. Gerçekten iyi insanlardı. Allah rahmet eylesin" dedi.
KAZADA ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Öte yandan kazada ölü sayısı 8'e yükseldi. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Kızılrmak (43) hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

FOTOĞRAFLI

Kazada ölen tarım işçilerinin cenazeleri memleketlerine gönderildi (2)Kazada ölen tarım işçilerinin cenazeleri memleketlerine gönderildi (2)Kazada ölen tarım işçilerinin cenazeleri memleketlerine gönderildi (2)Kazada ölen tarım işçilerinin cenazeleri memleketlerine gönderildi (2)

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