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Kazada ölen Tufan öğretmen, Bergama'da toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 16:42 | Son Güncelleme

 KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde lastiği patlayan midibüsün devrilmesi sonucu ölen müzik öğretmeni Tufan Baydan (28), memleketi İzmir'in Bergama ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kazada ölen Tufan öğretmen, Bergama'da toprağa verildi

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde lastiği patlayan midibüsün devrilmesi sonucu ölen müzik öğretmeni Tufan Baydan (28), memleketi İzmir'in Bergama ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.
Aksaray Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneği üyeleri ve kentteki çeşitli okullardan öğrenciler, İstanbul'daki bir etkinliğe katılmak için midibüsle yola çıktı. Dernek üyelerinin içinde bulunduğu 68 S 0462 plakalı midibüs, dün saat 03.00 sıralarında TEM Otoyolu'nın Kocaeli'nin Körfez ilçesi Şirinyalı mevkisine geldiğinde, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, öğrencilerden Necati Enes Solak (13) olay yerinde, bir yıllık evli öğretmen Tufan Baydan da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı.
Aksaray Bilim Sanat Merkezi müzik öğretmeni ve futbol hakemi Tufan Baydan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na, oradan da karayolu ile memleketi Bergama ilçesine getirilip, Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.
Baydan'ın bu sabah yakınları tarafından alınan cenazesi, önce baba ocağının bulunduğu Turabey Mahallesi 60 Evler Sitesi önüne getirildi. Burada Baydan'ın Turabey Mahalle Muhtarı olan babası Salih, annesi Selma, eşi Meltem ve ağabeyi Tolga Baydan ve diğer yakınlarından helallik alındı.
Baydan'ın cenazesi daha sonra Emir Sultan Camii'ne getirildi. Burada öğle düzenlenen cenaze törenine İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Mehmet Tahir Bütün, Şemsettin Ünal, Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç, Bergama Müftüsü Hayrullah Yavuz, Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, Ak Parti Bergama İlçe Başkanı Hakan Koştu, CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, MHP Bergama İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Bergama Müftüsü Hayrullah Yavuz'un kıldırdığı namazın ardından Baydan'ın cenazesi, Bergama ilçe mezarlığına götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Kazada ölen Tufan öğretmen, Bergama'da toprağa verildiKazada ölen Tufan öğretmen, Bergama'da toprağa verildiKazada ölen Tufan öğretmen, Bergama'da toprağa verildiKazada ölen Tufan öğretmen, Bergama'da toprağa verildi

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