HABER

Kazada ölen üniversite öğrencisi göz yaşları içinde uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 19:27 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Elif Dağdelen'in (21) cenazesi, annesi Sevkinaz Dağdelen'e teslim edilerek toprağa verilmek üzere İzmir'e uğurlandı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Elif Dağdelen'in (21) cenazesi, annesi Sevkinaz Dağdelen'e teslim edilerek toprağa verilmek üzere İzmir'e uğurlandı. Genç kızın cansız bedeninin bulunduğu tabutu omuzlarında taşıyan arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. M.D. yönetimindeki 02 LE 251 plakalı otomobil, okul çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Adıyaman Üniversitesi Arapça öğretmenliği bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Elif Dağdelen ile Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu 1'inci sınıf öğrencisi Emine Şevval Aytemir'e çarptı. Kazanın etkisiyle yola savrularak yaralanan 2 öğrenci kazayı görenlerin haber verdiği ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan öğrencilerden Elif Dağdelen doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Elif Dağdelen'in cenazesi otopsinin ardından İzmir'e götürülmek üzere ailesine teslim edildi. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Adıyaman Üniversitesi öğrencileri, Elif Dağdelen'in arkadaşları, Dağdelen'in gitmiş olduğu Olimpiyat Spor Merkezi yöneticileri ile sporcular gözyaşları içinde genç kızın tabutunu omuzlarında cenaze aracına taşıdı. Karayolu ile Şanlıurfa'ya götürülecek cenazenin, Elif Dağdelen'in annesinin yaşadığı İzmir'in Kuşadası ilçesine toprağa verileceği öğrenildi.

Kazada yaralanan ve tedavisi devam eden Emine Şevval Aytemir'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

PARTNERNeşeli Günler'in Mehmet'i! Onu hatırladınız mı?Neşeli Günler'in Mehmet'i! Onu hatırladınız mı?
Çin'i protesto için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen gruba jandarma engeliÇin'i protesto için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen gruba jandarma engeli
Türkiye ve ABD'den Doğu Akdeniz'de ortak deniz eğitimiTürkiye ve ABD'den Doğu Akdeniz'de ortak deniz eğitimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

AK Partili Başkan istifa etti: Bana kumpas kuruldu!

AK Partili Başkan istifa etti: Bana kumpas kuruldu!

Madonna'nın kalçası olay oldu!

Madonna'nın kalçası olay oldu!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren cani adliyeye sevk edildi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Edirne'de yılbaşı gecesi dehşeti! 10 kişi 1 kişiyi dövdü, bekledi, yine dövdü...

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Yardım gecesinden sonra hayatı değişti! Şimdi herkes yaptıklarına hayran...

O geceden sonra hayatı değişti! Sosyal medyada başladı...

Şanlıurfa'dan korkunç görüntü... 4 çocuk faciadan kıl payı kurtuldu!

Her şey bir anda oldu! Saat 02.00'da kabusu yaşadılar

Sivas'ın gölleri buzla kaplandı!

Sivas buzdan göller şehri oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.