Kazada ölen üniversite öğrencisi gözyaşlarıyla uğurlandı (2)

ARKADAŞLARI O YOLDA EYLEM YAPIP, ÜST GEÇİT İSTEDİ

Adıyaman'da, karşıya geçmek isterken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Elif Dağdelen'in arkadaşları, kazanın meydana geldiği yolda oturma eylemi yaptı. Gençler, üniversitenin önünden geçen yolda her zaman kaza olduğunu belirterek, yayalar için üst geçit yapılmasını istedi. Elif Dağdelen'in sınıf arkadaşı Ebru Çelik, 2002 yılında kendisine de otomobil çarptığını ve yürümekte zorlandığını söyledi. Çelik, "Ben de kaza mağduruyum, halen kazalar devam ediyor. Kazaya karışanların serbest kalması, zoruma gidiyor. Her kaza olduğunda ağlıyorum. Emine Şevval Aytemir ve Elif Dağdelen'in haberini aldığımda kendi yaşadığım kaza aklıma geldi. Ölen kişi benim arkadaşımdı. Onun da hayalleri vardı. Sürücülerin biraz daha duyarlı olmasını istiyorum. Böyle tehlikeli yollarda, öğrencilerin geçtikleri yerlere mutlaka üst geçit yapılmasını istiyoruz" dedi. Elif Dağdelen'in arkadaşları, daha sonra kazanın meydana geldiği yere karanfil bıraktı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)

