Kazada ölen üniversite öğrencisi memleketine gönderildi

Aksaray’da yolcu otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında kalarak can veren üniversite öğrencisi üniversitede kılınan cenaze namazının ardından memleketi Kırıkkale’ye gönderildi.

Kaza, Aksaray - Adana Karayolunun 6. kilometresinde dün gece 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. (43) idaresindeki 68 BE 909 plakalı otomobil, Aksaray’dan Adana istikametine seyrederken yolun karşısına valizi ile geçmeye çalışan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Sevgi Önder’e çarptı. Kazanın ardından Sevgi Önder olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise kazanın etkisiyle şoka girerek Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından üniversite öğrencisi Sevgi Önder için Aksaray Üniversitesinde (ASÜ) tören düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Akkuş’un kıldırdığı cenaze namazının ardından Sevgi Önder’in cenazesi dualar ve gözyaşları içerisinde memleketi Kırıkkale’ye gönderildi. ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, merhumenin annesi Emine Önder ve Babası Feridun Önder’le de yakından ilgilendi ve taziye dileklerinde bulundu.

Rektör Şahin, “Öğrencimiz kaldığı yurda gitmek isterken, bir otomobilin çarpması neticesinde meydana gelen kazada maalesef hayatını kaybetti. Sevdiğiniz bir insanı kaybetmek büyük acı. Öğrencimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Rabbimiz ona rahmetiyle muamele eylesin. Ailesine ve arkadaşlarına da sabırlar diliyoruz. MekAnı cennet olsun” dedi.

