Kazada ölen üniversite öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Denizli’nin Çivril ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte bindiği otomobilin tır ile çarpışması sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Halit Abatay, memleketi Manisa’nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün 22.45 sıralarında Çivril-Denizli karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çivril’den Denizli istikametine seyir halinde olan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencisi Fırat Çelebi (22) yönetimindeki 20 AAH 848 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Boran idaresindeki 64 DU 190 plakalı tır ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil içerisinde bulunan PAÜ Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencisi Ebru Durak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan diğer 4 öğrenci Berna Yılmaz, Ömer Beder, Halit Abatay ve aynı okulun öğrencisi Fırat Çelebi’yi otomobilin tavanını keserek otomobilden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı öğrenciler ile tır şoförü ve yanında bulunan Durmuş Albezirgan, ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Halit Abatay doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.