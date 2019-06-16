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Kazada ölen üniversiteli Aslıhan için imza kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 15:33 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın (20) ailesi, sürücü C.D.'nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Kazada ölen üniversiteli Aslıhan için imza kampanyası

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın (20) ailesi, sürücü C.D.'nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Ailenin internet üzerinden başlattığı imza kampanyasına, çok sayıda kişi destek verdi.
Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Aslıhan Kocapınar'a, 14 Kasım 2018'de, kampüsün kuzey çıkış kapısındaki trafik ışıklarının bulunduğu noktadan karşıya geçmek isterken, C.D., otomobille çarptı. Sağlık görevlilerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Kocapınar'ın 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü C.D., mahkemece tutuklandıktan bir süre sonra serbest bırakıldı.
C.D.'nin serbest kalmasıyla acılarının tazelendiğini ve yargılamanın hızlı ilerlemediğini belirten Kocapınar ailesi, imza kampanyası başlattı. Aslıhan Kocapınar'ın kardeşi Esra Kocapınar tarafından imza kampanyalarıyla bilinen web sitesinde dün 'Trafik İhtisas Mahkemeleri kurulsun' başlığıyla başlatılan kampanya, kısa sürede 212 kişiye ulaştı.
Kampanyanın kısa sürede ilgi gördüğünü belirten baba Okan Kocapınar, "Kızımın acısı hala taze. Sürücü C.D.'nin serbest kalmasıyla acımız her geçen gün azalacağına artıyor. Benim kızım toprak altında ama sürücü dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Trafik kazalarında adli ve yargı süreci çok yavaş ilerliyor. Trafik İhtisas Mahkemeleri kurulursa belki davalarımız daha çabuk karara bağlanır" dedi.
Kardeşinin ölümü nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını ve yokluğuna hala alışamadığını belirten Esra Kocapınar ise sürücünün gereken cezayı alması için her türlü yola başvurmayı sürdüreceklerini söyledi.

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Kazada ölen üniversiteli Aslıhan için imza kampanyasıKazada ölen üniversiteli Aslıhan için imza kampanyasıKazada ölen üniversiteli Aslıhan için imza kampanyası

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