HABER
  4. Kazada ölen üniversiteli Ayşe’nin bavulları, tabutunun yanına konuldu

Kazada ölen üniversiteli Ayşe’nin bavulları, tabutunun yanına konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 12:59 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ölen 20 yaşındaki Ayşe Kadriye Taşkara’nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mersin’e gönderildi.

Zonguldak’ta dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ölen 20 yaşındaki Ayşe Kadriye Taşkara’nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mersin’e gönderildi. Üniversite eğitimi için Zonguldak’ta yaşayan genç kızın bavulları da cenaze aracına konuldu. Genç kızın arkadaşları ise morg önünde gözyaşlarına boğuldu.
Dün akşam saatlerinde Kirazlı Yayla mevkisinde H.C.A. idaresindeki 67 AC 719 plakalı otomobil; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. 40 metreden uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan O.D. ile E.Y.’nin yanı sıra sürücü H.C.A. yaralandı. Ancak 20 yaşındaki Ayşe Kadriye Taşkara olay yerinde yaşamını yitirdi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri MYO Patoloji Laboratuvarı Bölümü’nde öğrenim gören genç kız için sabah saatlerinde yapılan otopsi işlemi tamamlandı.
Genç kızın cenazesi tabuta konularak cenaze aracına yüklendi. Genç kızın yakınları ve öğrenci arkadaşları morg önünde gözyaşlarına boğuldu. Taşkara’nın eşyalarının yer aldığı bavulları da tabutunun yanına konuldu. Taşkara’nın cenazesi Mersin’in Silifke ilçesinde toprağa verilecek. Otomobilin sürücüsü H.C.A. ise, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Jandarma karakoluna getirilen H.C.A.; işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi’ne sevk edilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dehşete düşüren anlar! Vahşeti çocuklarına izlettiler Dehşete düşüren anlar! Vahşeti çocuklarına izlettiler
Bursa-Ankara yolu trafiğe açıldıBursa-Ankara yolu trafiğe açıldı
Yaralı köpeğe belediye çalışanı şefkatiYaralı köpeğe belediye çalışanı şefkati
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Tuğba Ekinci, kırmızı bikinili pozunu paylaştı

Tuğba Ekinci, kırmızı bikinili pozunu paylaştı

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara kar yağışı etkili oluyor! Ulaşım aksadı, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Ankara kara teslim!

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davayla ilgili Yargıtay'dan flaş karar!

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili flaş karar!

Üniversite öğrencisi Sibel Ünli neden intihar etti? Ünli'nin intiharıyla ilgili son dakika gelişmesi

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili son dakika gelişmesi!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e kritik telefon

Erdoğan'dan kritik görüşme!

Savunma Sanayii Başkanı Demir: TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz

'TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz'

Antalya’da fırtınayla birlikte görsel şölen ortaya çıktı, görenler telefona sarıldı

Gören telefona sarıldı! Şu anda Antalya...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.