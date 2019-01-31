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Kazada ölen üniversiteli Dilay toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 16:40 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Çine ilçesinde, otomobilden inip yolun karşısına geçmek isterken önce bir minibüs ve ardından otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden Dilay Ketboğa (21), İzmir'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Davut CAN İZMİR, (DHA) AYDIN'ın Çine ilçesinde, otomobilden inip yolun karşısına geçmek isterken önce bir minibüs ve ardından otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden Dilay Ketboğa (21), İzmir'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, dün saat 06.00 sıralarında, Aydın- Muğla karayolu Çaltı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın yönünden gelen Ö.K. yönetimindeki 35 P 0171 plakalı otomobilden yol kenarında inen Dilay Ketboğa, karşıya geçmek istedi. Bu sırada karşı yönden gelen E.H. yönetimindeki 48 NV 425 plakalı minibüs, Ketboğa'ya çarptı. Savrulup yola düşen Ketboğa'nın üzerinden, yine Aydın yönüne giden M.E.G. yönetimindeki 09 LC 488 plakalı otomobil geçti. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Dilay Ketboğa'nın öldüğü belirlendi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi'nde Turizm İşletmecliği bölümünde okuduğu belirtilen talihsiz genç kız için, İzmir'in Buca ilçesinde bugün cenaze töreni düzenlendi. Kırıklar Mahallesi Camii'nde, öğlende kılınan cenaze namazına, genç kızın annesi Dilek Ketboğa ve akrabalarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Anne Dilek Ketboğa ve teyzeleri, talihsiz genç kız için tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü. Geçen yıl babasını kaybeden Dilay Ketboğa'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Kırıklar Mezarlığı'nda toprağa verildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen üç aracın sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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