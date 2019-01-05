HABER

Kazada ölen üniversiteli Elif ve Şevval için yola karanfil bıraktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 05.01.2019 17:31 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybeden 2 üniversite öğrencisinin arkadaşları, kazanın yaşandığı yere karanfil bıraktı.

Mahir ALAN/ ADIYAMAN (DHA)- ADIYAMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybeden 2 üniversite öğrencisinin arkadaşları, kazanın yaşandığı yere karanfil bıraktı. Kazada ölen Elif Dağdelen'in ev arkadaşı Halime Sulu, "Elif okulu bitirdikten sonra çalışarak annesine ev almak istiyordu" dedi. Kaza, Çarşamba günü Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Dost'un kullandığı 02 LE 251 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Adıyaman Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü 4'öğrencisi Elif Dağdelen(21) ve Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu öğrencisi Emine Şevval Aytemir'e (27) çarptı. Dağdelen ve Aytemir götürüldükleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Elif Dağdelen'in cenazesi İzmir'in Kuşadası ilçesinde, Emine Şevval Aytemir'in cenazesi Adıyaman'ın Tut ilçesinde toprağa verildi. Sürücü Metin Dost ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ KARANFİL BIRAKTI Dağdelen ve Aytemir'in, okul arkadaşları bugün kazanın yaşandığı yere giderek, karanfil bıraktı. Öğrenciler adına konuşan Mehmet Ali Bük,"Bugün canımız yanıyor. Bugün üzgünüz. Bu acımızın asıl sebebi unutkanlığımız, ihmalkarlığımız. Burada daha öncede kazalar yaşandı. Daha öncede canlar verdik. O gün bize 'bir daha böyle bir şey yaşanmayacak' denildi. Ama bu gün bakıyoruz ki yine acılar yaşıyoruz. Öncelikle iyi bir üst geçit istiyoruz. Refüj ve kavşakların sanayiye kadar yayaya kapatılmasını ve yaya geçitlerinin aydınlatılmasını ve trafik kurallarının arttırılmasını istiyoruz" dedi. 'ELİF'İN HAYALİ ANNESİNE EV ALMAKTI' Ölen Elif Dağdelin'in ev arkadaşı Halime Sulu da Elif'in en büyük hayalinin okulu bitirince annesi Sevkinaz Dağdelen'e ev almak olduğunu söyleyerek, "Elif gidince annesinin kolu kanadı kırıldı. Buraya annesine bir ev alabilmek amacıyla geldi. Bu amaç uğruna O'nu burada kaybettik. Bize 'bir tek annem var' derdi. Bir tek annesini anlatırdı sürekli. İçimizde büyük bir yara açtı, annesini evlatsız bıraktı. Annesinin evi yoktu. Kirada oturuyorlardı" diye konuştu.

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Çarşı izninde 6'ncı kattan düşen asker öldüÇarşı izninde 6'ncı kattan düşen asker öldü
İş insanına mağarada işkenceye 3 tutuklamaİş insanına mağarada işkenceye 3 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Bowling salonuna silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu

Bowling salonuna silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu

Beşiktaş'tan transfer bombası

Beşiktaş'tan transfer bombası

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

Uludağ'da aç hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren cani adliyeye sevk edildi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.