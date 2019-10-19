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Kazada ölen üniversiteli Emel, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 14:40 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Emel Duruduygu (22), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada ölen üniversiteli Emel, son yolculuğuna uğurlandı

Olcay DÜZGÜN- Muhammed KISIR/ KAYSERİ, (DHA)- SİVAS'ta, halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Emel Duruduygu (22), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün gece 21.30 sıralarında Sivas Eğri Köprü Mahallesi İsmet Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Başpınar yönetimdeki 58 H 0067 plakalı halk otobüsü, 58 MA 0095 plakalı otomobille çarpışarak, devrildi. Kazada otobüste bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Emel Duruduygu, hayatını kaybederken otobüs şoförü Mustafa Başpınar yaralandı.
Üniversite öğrencisi Emel Duruduygu'nun cenazesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan otopsinin ardından Kayseri'ye getirildi. Merkez Melikgazi ilçesi İldem Merkez Camisinde kılınan cenaze namazına Emel Duruduygu'nun ailesi, okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Öğlen kılınan cenaze namazının ardından Duruduygu'nun cenazesi, İldem Mezarlığında toprağa verildi.

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Kazada ölen üniversiteli Emel, son yolculuğuna uğurlandıKazada ölen üniversiteli Emel, son yolculuğuna uğurlandıKazada ölen üniversiteli Emel, son yolculuğuna uğurlandıKazada ölen üniversiteli Emel, son yolculuğuna uğurlandı

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