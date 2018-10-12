HABER

Kazada ölen üniversiteli Şamil, organlarıyla 4 kişiye umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 09:16 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Manyas ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen üniversite öğrencisi Şamil Karabacak (23), organlarıyla 4 hastaya umut oldu.

Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Manyas ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen üniversite öğrencisi Şamil Karabacak (23), organlarıyla 4 hastaya umut oldu. İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu öğrencisi Şamil Karabacak, memleketi Manyas'ta geçen 30 Eylül'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Bandırma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Karabacak'ın, kazadan 10 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Karabacak'ın ailesi, yapılan görüşmeler sonunda çocuklarının organlarını bağışlamayı kabul etti. Hastanede yapılan operasyonun ardından Karabacak’ın kalbi, İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, karaciğeri Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 2 böbreği de Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören hastalara nakledilmek üzere götürüldü. Bandırma Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Burhan Akman, organ naklinin önemine değinerek gencin ailesine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. Akman "Yakınlarına böyle bir organ nakline vesile oldukları için minnet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bir kişi, organlarıyla 4 kişinin canına can katmış olacak. Organ bağışı konusunda tüm halkımızı bilinçlendirmek ve bunu yaygınlaştırmak için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz" dedi.

PARTNERPoposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!Poposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!
Dünyanın konuştuğu robotun son marifeti ağızları açık bıraktıDünyanın konuştuğu robotun son marifeti ağızları açık bıraktı
Silivri yağmur sonrası sular altında kaldı! Meteoroloji'den yeni uyarıSilivri yağmur sonrası sular altında kaldı! Meteoroloji'den yeni uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Berkay'dan flaş Arda Turan açıklaması!

Berkay'dan flaş Arda Turan açıklaması!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Tecavüze direnince infaz edildi! PKK kampında rezalet...

Tecavüze direnince infaz edildi! PKK kampında rezalet...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uluslararası düzeyde aranan militan, 2 karısıyla tutuklandı

Uluslararası düzeyde aranan militan, 2 karısıyla tutuklandı

Din Kültürü öğretmeninden iğrenç hareket! Kız öğrenciyi odasına çağırıp...

Din Kültürü öğretmeninden iğrenç hareket! Kız öğrenciyi odasına çağırıp...

ABD'li rahip Brunson mahkemeye böyle götürüldü

ABD'li rahip Brunson mahkemeye böyle götürüldü

Kaşıkçı olayını çözecek iki detay! Pendik'te ıssız alanda sır dolu 4 saat

Kaşıkçı olayını çözecek iki detay! Pendik'te ıssız alanda sır dolu 4 saat

Adana'da terör operasyonu! Bombalarla yakalandılar

Adana'da terör operasyonu! Bombalarla yakalandılar

Silivri yağmur sonrası sular altında kaldı! Meteoroloji'den yeni uyarı

Silivri yağmur sonrası sular altında kaldı! Meteoroloji'den yeni uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.