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Kazada ölen üniversiteli Sibel, gözyaşlarıyla uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 14:54 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da saman balyası yüklü traktörün römorkuna arkadan çarpan minibüste yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Sibel Çelik (18), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada ölen üniversiteli Sibel, gözyaşlarıyla uğurlandı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da saman balyası yüklü traktörün römorkuna arkadan çarpan minibüste yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Sibel Çelik (18), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Bolvadin- Çay karayolunun 10'uncu kilometresinde dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, bir şirkete ait işçileri taşıyan Yılmaz Ünlü'nün kullandığı 03 KH 840 plakalı minibüs, Mehmet Tekeli'nin kullandığı saman balyası yüklü 03 AAH 289 traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün ön tarafı tamamen hurdaya döndü. Kazada minibüste bulunan Sibel Çelik olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araçtaki 5 kişi yaralandı.
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Afyon Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olan ve okuldan arta kalan zamanlarında bir şirketin muhasebe servisinde çalıştığı belirtilen Sibel Çelik'in cenazesi, bu sabah Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alındı. Çelik'in cenazesi doğup büyüdüğü Bolvadin'in Gökçe Yayla Mahallesi'nde ailesinin evine getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Sibel Çelik'in cenazesi gözyaşları arasında asri mezarlıkta toprağa verildi. Çelik'in cenazesine Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kazada ölen üniversiteli Sibel, gözyaşlarıyla uğurlandıKazada ölen üniversiteli Sibel, gözyaşlarıyla uğurlandıKazada ölen üniversiteli Sibel, gözyaşlarıyla uğurlandıKazada ölen üniversiteli Sibel, gözyaşlarıyla uğurlandı

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