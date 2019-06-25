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Kazada ölen uzman çavuş ile arkadaşının cenazeleri memleketlerine uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 10:30 | Son Güncelleme

Adıyaman’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Muhammet Kılınç ve uzman çavuş adayı olan arkadaşı Ömer Alper Bülbül’ün cenazeleri gözyaşları içerisinde memleketleri Osmaniye’ye gönderildi.Adıyaman Gölbaşı karayolu Çakal Köprüsü çıkışında otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kömür Karakolunda görevli Uzman Çavuş Muhammet Kılınç (26) ile aynı araçta bulunan arkadaşı Ömer Alper Bülbül (22) kaza yerinde hayatını kaybetti.

Adıyaman’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Muhammet Kılınç ve uzman çavuş adayı olan arkadaşı Ömer Alper Bülbül’ün cenazeleri gözyaşları içerisinde memleketleri Osmaniye’ye gönderildi.
Adıyaman Gölbaşı karayolu Çakal Köprüsü çıkışında otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kömür Karakolunda görevli Uzman Çavuş Muhammet Kılınç (26) ile aynı araçta bulunan arkadaşı Ömer Alper Bülbül (22) kaza yerinde hayatını kaybetti. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan cenazelerin otopsileri yapıldı.
Uzman Çavuş Muhammet Kılınç’ın cenazesi Türk bayrağına sarılarak cenaze aracına konuldu. Kılınç’ı mesai arkadaşları dualar eşliğinde uğurladı. Babası hayatta olmayan Uzman Çavuş Kılınç’ın annesi Elif Kılınç gözyaşları içerisinde, “Beni tek koydun da seni baban aldı” diye ağıtlar yaktı.
2018 yılında Uzman Çavuş olan Muhammet Kılınç gibi, Ömer Alper Bülbül’ün de uzman çavuşluk sınavlarını kazandığı ve uzman çavuş olmak için evraklarını hazırladığı öğrenildi.
Cenazeler Osmaniye’ye gönderildi.

Kazada ölen uzman çavuş ile arkadaşının cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Kazada ölen uzman çavuş ile arkadaşının cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Kazada ölen uzman çavuş ile arkadaşının cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Kazada ölen uzman çavuş ile arkadaşının cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Kazada ölen uzman çavuş ile arkadaşının cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Kazada ölen uzman çavuş ile arkadaşının cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Kazada ölen uzman çavuş ile arkadaşının cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Kazada ölen uzman çavuş ile arkadaşının cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Kazada ölen uzman çavuş ile arkadaşının cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Kazada ölen uzman çavuş ile arkadaşının cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Kazada ölen uzman çavuş ile arkadaşının cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Kazada ölen uzman çavuş ile arkadaşının cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Kazada ölen uzman çavuş ile arkadaşının cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Kazada ölen uzman çavuş ile arkadaşının cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Kazada ölen uzman çavuş ile arkadaşının cenazeleri memleketlerine uğurlandı
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