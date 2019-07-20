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Kazada ölen uzman çavuş toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 08:22 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde trafik kazasında ölen uzman çavuş Hüseyin Şaraldı (29), memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde toprağa verildi.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde trafik kazasında ölen uzman çavuş Hüseyin Şaraldı (29), memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, geçen çarşamba günü akşam saatlerinde, Edremit E-87 karayolunda meydana geldi. Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Hüseyin Şaraldı, mesai bitiminde, 10 ABH 010 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Şaraldı yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, E.H. yönetimindeki 10 M 15061 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Şaraldı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şaraldı'nın cenazesi, morgdaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilip toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine getirildi.

Hüseyin Şaraldı'nın naaşı, bugün Yıldıztepe Mahallesi'ndeki baba ocağının önüne götürüldü ve helallik alındı. Ardından Şaraldı'nın naaşı, askeri törenin düzenleneceği Koca Camisi'ne getirildi. Törene baba Muammer Şaraldı, anne Meryem Şaraldı ve kardeşi Uzman Çavuş Mert Şaraldı'nın da aralarında bulunduğu yakınlarının yanı sıra CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Sultanhisar Kaymakamı ve Nazilli Kaymakam Vekili Rasim Belge, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Aydın İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Orhan Yurdakul, Denizli Merkez Komutanı Piyade Yarbay Cengiz Güven, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, Nazilli Garnizon Komutanlığı adına Askerlik Şubesi Devlet Memuru Ahmet Yaman, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan namaz sonrası Şaraldı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören kıtasınca omuzlara alındı. Şaraldı, Eğriboyun Mezarlığı'nda defnedildi. Öte yandan Şaraldı'nın Hakkari Yüksekova'da görev yapan kardeşi Uzman Çavuş Mert Şaraldı, cenaze getirilip, götürülürken asker selamı verdi. Metanetini korumaya çalışan acılı anne Meryem Şaraldı ise oğlunun cenaze arabasına koyulması sırasında gözyaşlarına hakim olamayarak, "Oğlum seni böyle mi uğurlayacaktım. Daha mürüvvetini göremedim. Böyle mi olacaktı" ağıtı yürekleri dağladı.

Tören sonunda Kaymakam Rasim Belge, Şaraldı'nın annesi Meryem Şaraldı'ya Türk bayrağı verdi.

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