Kazada ölen uzman çavuş ve arkadaşı toprağa verildi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - ADIYAMAN'da geçirdikleri trafik kazasında yaşamlarını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Kılınç (26) ile arkadaşı Ömer Alper Bülbül, memleketleri Osmaniye'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Kılınç'ın cenazesi ilk olarak Dervişli köyündeki baba evine getirildi. Türk bayrağına sarılı tabutu gören yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bekar olan ve babasını 2 yaşında trafik kazasında kaybettiği öğrenilen Kılıç'ın cenazesi helallik alınmasının ardından, törenin yapılacağı köy meydanına getirildi. Düzenlenen törende, ağıt yakan Uzman Çavuş Kılınç'ın annesi Elif Kılınç'ı kadın askeri personeller ve yakınları teselli etmeye çalıştı. İkindi namazına müteakip Müftü Yardımcısı Ahmet Demirer'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Kılınç köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, askeri erkan ile çok sayıda köy sakini katıldı.

Aynı kazada yaşamını kaybeden Ömer Alper Bülbül ise Dereli köyünde toprağa verildi.

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