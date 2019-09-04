Kazada ölen uzman çavuşu, 25 günlük eşi ağıtlarla uğurladı

Erzurum'da uzman çavuş olarak görev yapan ve 10 Ağustos'ta dünyaevine giren Ercan Çiftçi (22), geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Eşinin tabutuna sarılan Songul Çiftçi, "Ben onsuz ne yapacağım" diye ağıtlar yaktı.

Karayazı ilçesi Çavuş Güllü Karakolu'nda görev yapan Uzman Çavuş Ercan Çiftçi, memleketi Ağrı'nın Diyadin ilçesinde düzenlenen düğün töreniyle Songül Çiftçi'yle hayatını birleştirdi. Düğün sonrası görev yerine dönen Ercan Çiftçi, 28 Ağustos günü yanına gelmek için yola çıkan eşini karşılamak için kendisine ait otomobille yola çıktı. Saat 19.00 sıralarında Karşıyaka bölgesinde kaza yapan Çiftçi, ağır yaralı olarak Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Ercan Çiftçi, bugün saat 03.00 sıralarında hayatını kaybetti.

'ANAM ONSUZ BEN NE YAPACAĞIM'

Uzman Çavuş Ercan Çiftçi için merkez Palandöken ilçesindeki Mareşal Çakmak Hastanesi'nde tören düzenlendi. Vali Okay Memiş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliyeler Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile askeri ve mülki erkanın katıldığı törende Uzman Çavuş Ercan Çiftçi'nin ailesi ağıtlar yaktı. Eşi Songül, anne Güvercin, kız kardeşi Hatice Çiftçi tabuta sarılarak ağıtlar yaktı. Kısa bir süre önce hayatını birleştirdiği eşini kaybeden Songül Çiftçi, "Anam ben şimdi onsuz ne yapacağım" diye ağladı. Genç kadını sağlık görevlileri teselli etmeye çalıştı. "Ağabey bizi bırakma" diyen kız kardeşi Hatice Çiftçi'ye görevliler ikna ederek, Türk bayrağına sarılı tabuttan ayırdı. Uzman Çavuş Ercan Çiftçi'nin öz geçmişinin okunmasının ardından cenaze askerlerin omuzlarında araca konularak karayoluyla Ağrı'nın Diyadin ilçesine gönderildi.