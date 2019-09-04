HABER

Kazada ölen uzman çavuşu, 25 günlük eşi ağıtlarla uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 14:26 | Son Güncelleme

Erzurum'da uzman çavuş olarak görev yapan ve 10 Ağustos'ta dünyaevine giren Ercan Çiftçi (22), geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Erzurum'da uzman çavuş olarak görev yapan ve 10 Ağustos'ta dünyaevine giren Ercan Çiftçi (22), geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Eşinin tabutuna sarılan Songul Çiftçi, "Ben onsuz ne yapacağım" diye ağıtlar yaktı.
Karayazı ilçesi Çavuş Güllü Karakolu'nda görev yapan Uzman Çavuş Ercan Çiftçi, memleketi Ağrı'nın Diyadin ilçesinde düzenlenen düğün töreniyle Songül Çiftçi'yle hayatını birleştirdi. Düğün sonrası görev yerine dönen Ercan Çiftçi, 28 Ağustos günü yanına gelmek için yola çıkan eşini karşılamak için kendisine ait otomobille yola çıktı. Saat 19.00 sıralarında Karşıyaka bölgesinde kaza yapan Çiftçi, ağır yaralı olarak Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Ercan Çiftçi, bugün saat 03.00 sıralarında hayatını kaybetti.
'ANAM ONSUZ BEN NE YAPACAĞIM'
Uzman Çavuş Ercan Çiftçi için merkez Palandöken ilçesindeki Mareşal Çakmak Hastanesi'nde tören düzenlendi. Vali Okay Memiş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliyeler Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile askeri ve mülki erkanın katıldığı törende Uzman Çavuş Ercan Çiftçi'nin ailesi ağıtlar yaktı. Eşi Songül, anne Güvercin, kız kardeşi Hatice Çiftçi tabuta sarılarak ağıtlar yaktı. Kısa bir süre önce hayatını birleştirdiği eşini kaybeden Songül Çiftçi, "Anam ben şimdi onsuz ne yapacağım" diye ağladı. Genç kadını sağlık görevlileri teselli etmeye çalıştı. "Ağabey bizi bırakma" diyen kız kardeşi Hatice Çiftçi'ye görevliler ikna ederek, Türk bayrağına sarılı tabuttan ayırdı. Uzman Çavuş Ercan Çiftçi'nin öz geçmişinin okunmasının ardından cenaze askerlerin omuzlarında araca konularak karayoluyla Ağrı'nın Diyadin ilçesine gönderildi.

Görüntü Dökümü
-----------
-Tören alanında toplanan uzman çavuşun silah arkadaşları
-Jandarma Bölge Komutanı Tuğneral Semih Okyarın tören alanına gelmesi
-Aileden detay
-Uzman Çavuşun Ercan Çiftçi'nin eşinin ağlaması
-Uzman Çavuş Ercan ailesinden detay
-Amca Mehmet çiftçi ile röp.
-Vali Okay Memişin aileye başsağlığı vermesi
-Cenazenin morgtan çıkarılıp tören alanına getirilmesi
-Özgeçmişinin okunması
-Ailenin tabuta sarılarak ağlaması
-Cenazenin ambulansa konulması

Haber : Salih TEKİN - Kamera:Zafer KUMRU ERZURUM,(DHA)

======================

Adana'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi! Adana'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!
Hong Kong hükümeti geri adım attıHong Kong hükümeti geri adım attı
HDP'li belediyenin işlevsiz hale getirdiği Millet Kıraathanesi yeniden faaliyete geçtiHDP'li belediyenin işlevsiz hale getirdiği Millet Kıraathanesi yeniden faaliyete geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İBB'de üst düzey bir istifa daha!

İBB'de üst düzey bir istifa daha!

Altınla ilgili önemli tahmin! 6 ay içinde...

Altınla ilgili önemli tahmin! 6 ay içinde...

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
20 günlük bebeğini öldürüp intihar etmişti! Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, taş çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

İSPARK otoparklarına değnekçi işgali

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Son dakika! S-400 eğitimleri Rusya'da başladı

MSB duyurdu: S-400 eğitimleri başladı

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Mardin'de hain tuzak: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Mardin'den acı haber... Şehit ve yaralı askerler var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.