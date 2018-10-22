Kazada ölen uzman çavuşun cenaze namazını imam babası kıldırdı

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Diyarbakır'da görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın cenazesi, memleketi Manavgat ilçesinde toprağa verildi.
Serik ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Can'ın cenazesi, baba ocağı olan Manavgat ilçesindeki Yeni Mahalle Camisi'ne getirildi.
Camide kılınan namazın ardından, Can'ın Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda Yeni Mahalle Mezarlığı'na getirildi. Cenaze namazını aynı zamanda Yeniköy Mahallesi Camisi imamı olan Can'ın babası Hasan Hüseyin Can kıldırdı.
İmam Can, "Evladıma hakkınızı helal ediniz." diyerek helallik alırken gözyaşlarını tutamadı.
Cenaze törenine katılan Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, defin sırasında tabuta sarılı ay yıldızlı bayrağı baba Hasan Hüseyin Can'a teslim etti.
Hasan Hüseyin Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah’tan geldi, Allah'a gönderdik. 1,5 yıllık uzman çavuştu. Diyarbakır Silvan'da görev yapıyordu. İzne gelmişti, trafik kazasında kendisini kaybettik." dedi.
Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın (26) kullandığı 07 ACZ 835 plakalı otomobil, önce refüjdeki demir bariyerlere, ardından da Tolga Kılıç yönetimindeki 07 YM 592 plakalı otomobile çarpmıştı. Kazada, Mehmet Ali Can, olay yerinde yaşamını yitirmiş, yanındaki Enes Kibar yaralanmıştı.
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