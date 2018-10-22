HABER

Kazada ölen uzman çavuşun cenaze namazını imam babası kıldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 15:27 | Son Güncelleme

Antalya'da trafik kazasında yaşamını yitiren jandarma uzman çavuşun cenazesi, Manavgat ilçesinde toprağa verildi - Cenaze namazını kıldıran uzman çavuşun imam olan babası, "Evladıma hakkınızı helal ediniz" diyerek gözyaşlarını tutamadı

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Diyarbakır'da görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın cenazesi, memleketi Manavgat ilçesinde toprağa verildi.

Serik ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Can'ın cenazesi, baba ocağı olan Manavgat ilçesindeki Yeni Mahalle Camisi'ne getirildi.

Camide kılınan namazın ardından, Can'ın Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda Yeni Mahalle Mezarlığı'na getirildi. Cenaze namazını aynı zamanda Yeniköy Mahallesi Camisi imamı olan Can'ın babası Hasan Hüseyin Can kıldırdı.

İmam Can, "Evladıma hakkınızı helal ediniz." diyerek helallik alırken gözyaşlarını tutamadı.

Cenaze törenine katılan Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, defin sırasında tabuta sarılı ay yıldızlı bayrağı baba Hasan Hüseyin Can'a teslim etti.

Hasan Hüseyin Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah’tan geldi, Allah'a gönderdik. 1,5 yıllık uzman çavuştu. Diyarbakır Silvan'da görev yapıyordu. İzne gelmişti, trafik kazasında kendisini kaybettik." dedi.

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın (26) kullandığı 07 ACZ 835 plakalı otomobil, önce refüjdeki demir bariyerlere, ardından da Tolga Kılıç yönetimindeki 07 YM 592 plakalı otomobile çarpmıştı. Kazada, Mehmet Ali Can, olay yerinde yaşamını yitirmiş, yanındaki Enes Kibar yaralanmıştı.

PARTNERTürk hacker Apple'dan fidye istedi!Türk hacker Apple'dan fidye istedi!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Andımız' açıklamasıAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Andımız' açıklaması
'Köpeğimi geri versinler, ölecekse burada ölsün''Köpeğimi geri versinler, ölecekse burada ölsün'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Manavgat Serik trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

AVM çalışanlarını rehin alan asker ikna edildi, gözaltına alındı

AVM çalışanlarını rehin alan asker ikna edildi, gözaltına alındı

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Arda Turan'a bir şok da Barcelona'dan

Arda Turan'a bir şok da Barcelona'dan

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Araç Sultangazi'de bulundu

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Araç Sultangazi'de bulundu

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak 'Cumhur İttifakı' paylaşımı!

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak 'Cumhur İttifakı' paylaşımı!

Konsolosluk çalışanının ifadeleri ortaya çıktı

Konsolosluk çalışanının ifadeleri ortaya çıktı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Andımız' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Andımız' açıklaması

Adana'da çocuklarını öldüren anneyle ilgili yeni gelişme

Adana'da çocuklarını öldüren anneyle ilgili yeni gelişme

İstanbul'da veznedarların kabusu olan çete çökertildi! Binlerce liralık vurgun...

İstanbul'da veznedarların kabusu olan çete çökertildi! Binlerce liralık vurgun...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.