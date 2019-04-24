Kazada ölen Zonguldaklı 3 genç için Almanya’da tören düzenlendi

Almanya’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Zonguldaklı 3 Türk genci için Almanya’da cenaze töreni düzenledi. İki gencin cenazesi Türkiye’ye uğurlandı.

Feci trafik kazasında hayatlarını kaybeden Zonguldaklı Melih Pekmezci (19), Sefer Baş (21) ve Can Demir (21) için Almanya’nın Marl’daki DiTiB Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşlarının sele döndüğü cenazede ölen gençlerin yakınları güçlükle ayakta durabildi. Kılınan cenaze namazın ardından kazada ölen Melih Bekmezci’nin cenazesi Devrek’e ile Sefer Baş’ın cenazesi ise memleketleri Zonguldak’a uğurlanırken Can Demir’in cenazesi Almanya’nın Marl’daki Müslüman Mezarlığına defnedildi.

Almanya’nın Marl kentinin Victoriastr Caddesi’nde 21 Nisan sabahı meydana gelen trafik kazasında Zonguldaklı 3 genç hayatını kaybetmişti.

