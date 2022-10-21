Kazada ölümden döndü, yerde yaralı yatarken cep telefonuyla 'selfie' çekti! "Beraber de fotoğraf çekilelim"

İnegöl'deki kaza Orhaniye Mahallesii, Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Ankara Caddesi üzerinde seyreden sürücü C. Y. (16) yönetimindeki motosiklet, cadde üzerinden aniden manevra yapan sürücü İbrahim Ç. (65) yönetimindeki minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet ve sürücüsü sürüklenerek park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ SELFİE ÇEKTİ!

Kazada ölümden dönen motosiklet sürücüsünün, yerde yatarken kendisine yardımcı olan genç ile "Beraber fotoğraf çekilelim" diyerek özçekim yapması dikkat çekti.

Kaskının koruduğu yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. (İHA)



