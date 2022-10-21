HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kazada ölümden döndü, yerde yaralı yatarken cep telefonuyla 'selfie' çekti! "Beraber de fotoğraf çekilelim"

Kazada ölümden döndü, yerde yaralı yatarken cep telefonuyla 'selfie' çekti! "Beraber de fotoğraf çekilelim"

21.10.2022 02:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yerde yaralı halde yatarken, yaptığı hareketle herkesi şaşırttı. Ölümden dönen motosiklet sürücüsü, cebinden çıkardığı cep telefonuyla önce kendi selfie pozunu çekti. Ardından ise kendisine yardımcı olan bir gence "Beraber de fotoğraf çekilelim" diyerek poz verdi.

Kazada ölümden döndü, yerde yaralı yatarken cep telefonuyla 'selfie' çekti! "Beraber de fotoğraf çekilelim"

İnegöl'deki kaza Orhaniye Mahallesii, Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Ankara Caddesi üzerinde seyreden sürücü C. Y. (16) yönetimindeki motosiklet, cadde üzerinden aniden manevra yapan sürücü İbrahim Ç. (65) yönetimindeki minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet ve sürücüsü sürüklenerek park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı.

AW740668_02

ÖLÜMDEN DÖNDÜ SELFİE ÇEKTİ!

Kazada ölümden dönen motosiklet sürücüsünün, yerde yatarken kendisine yardımcı olan genç ile "Beraber fotoğraf çekilelim" diyerek özçekim yapması dikkat çekti.

AW740668_03

Kaskının koruduğu yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. (İHA)

AW740668_04

AW740668_07

Uçakta kalp krizi geçirdi! THY uçağı kalkıştan kısa süre sonra İstanbul'a geri döndüUçakta kalp krizi geçirdi! THY uçağı kalkıştan kısa süre sonra İstanbul'a geri döndü

AW740668_09

58 gündür kayıptı! Mermerciye bırakılan kroki gerçeği ortaya çıkardı... Annenin feryadı yürekleri dağladı58 gündür kayıptı! Mermerciye bırakılan kroki gerçeği ortaya çıkardı... Annenin feryadı yürekleri dağladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tır parkında korkunç olay! Ekipler cansız bedeniyle karşılaştıTır parkında korkunç olay! Ekipler cansız bedeniyle karşılaştı
Akılalmaz sözler! Komşusuyla yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı Akılalmaz sözler! Komşusuyla yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı
Fuhuş çetelerinin kurduğu sistem şaşkına çevirdi! Fuhuş çetelerinin kurduğu sistem şaşkına çevirdi!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası selfie

En Çok Okunan Haberler

Rizeli vatandaş böyle isyan etti! 'Camiye imam atayacağınıza öğretmen atayın...'

Rizeli vatandaş böyle isyan etti! 'Camiye imam atayacağınıza öğretmen atayın...'

Beyaz Saray resmen açıkladı: Ukrayna - Rusya savaşına o ülke de katıldı!

Beyaz Saray resmen açıkladı: Ukrayna - Rusya savaşına o ülke de katıldı!

Asgari ücret için sınır olarak o rakamı gösterdi! Gerçekleşirse...

Asgari ücret için sınır olarak o rakamı gösterdi! Gerçekleşirse...

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi! İşte sağlık durumu

Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi! İşte sağlık durumu

İlginizi Çekebilir

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Tereyağındaki ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz vitamin!

Tereyağındaki ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz vitamin!

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

İmkansızı başardılar: Kanseri tedavi ediyor

İmkansızı başardılar: Kanseri tedavi ediyor

Mükemmel çorba için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

Mükemmel çorba için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.