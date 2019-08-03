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Kazada otomobil parçalara ayrıldı, sürücünün burnu bile kanamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 18:13 | Son Güncelleme

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde elektrik direğine çarpıp, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazada otomobil parçalara ayrıldı, sürücünün burnu bile kanamadı

Gürhan ADANA/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Yenişehir ilçesinde elektrik direğine çarpıp, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Yenişehir ilçesi Akdere Mahallesi'nde Bayram Yardımcı (48) yönetimindeki 16 K 0608 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken, Bayram Yardımcı kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanan karayolunda trafik, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

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Kazada otomobil parçalara ayrıldı, sürücünün burnu bile kanamadıKazada otomobil parçalara ayrıldı, sürücünün burnu bile kanamadıKazada otomobil parçalara ayrıldı, sürücünün burnu bile kanamadı

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