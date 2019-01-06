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Kazada, otomobilden fırlayan 17 yaşındaki Hilal, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.01.2019 14:45 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Serdivan İlçesinde, virajda aydınlatma direğine çarpan otomobilden fırlayan Hilal Söğütlü (17), başını bariyerlere çarpıp öldü.

Kazada, otomobilden fırlayan 17 yaşındaki Hilal, öldü

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Serdivan İlçesinde, virajda aydınlatma direğine çarpan otomobilden fırlayan Hilal Söğütlü (17), başını bariyerlere çarpıp öldü. 3 gencin de yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Ferdi Nefes yönetimindeki 34 KR 9689 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle aracın açılan arka kapısından fırlayan Hilal Söğütlü, başını yol kenarındaki bariyere çarparak yaşamını yitirdi. Sürücü Ferdi Nefes ile Rümeysa Odabaş (16) ve Yunus Emre Sülman (18) ise yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ölen genç kızın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kondu.
Kaza anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin virajda savrulup, direğe çarptığı, Hilal Söğütlü'nün araçtan fırladığı görüldü.

FOTORĞAFLI

Kazada, otomobilden fırlayan 17 yaşındaki Hilal, öldüKazada, otomobilden fırlayan 17 yaşındaki Hilal, öldüKazada, otomobilden fırlayan 17 yaşındaki Hilal, öldüKazada, otomobilden fırlayan 17 yaşındaki Hilal, öldü

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