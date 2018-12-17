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Kazada otomobilden fırlayan sürücü, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 16:00 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, asfalt zemine düşüp savrulan sürücü Mehmet Kandemir, kontrolden çıkan aracının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, asfalt zemine düşüp savrulan sürücü Mehmet Kandemir, kontrolden çıkan aracının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Manavgat'ın Güllük Caddesi'nde dün gece meydana gelen kazada, Orhan Yıldız'ın kullandığı 34 TC 6036 plakalı otomobil ile Mehmet Kandemir'in kullandığı 07 LNG 29 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Mehmet Kandemir otomobilinden fırlayıp yola düştü. Kandemir asfalt zeminde sürüklenirken, kontrolden çıkan aracı da savruldu. Mehmet Kandemir yol ortasında hareketsiz kalırken, otomobil yaklaşık 1 metre yakınından geçip, karşı şeride girdi. Kazaya karışan diğer otomobil ise ters yöne girerek, metrelerce sürüklendi. Kazada Mehmet Kandemir ve Orhan Yıldız yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüleri hastaneye götürdü. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle otomobillerde büyük çapta hasar meydana geldi. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Kontrolsüz olarak dörtyola gelen otomobiller çarpışmanın ardından hızla savuluyor. Bu sırada Mehmet Kandemir, aracından yola fırlayıp, sürükleniyor. Mehmet Kandemir'in önde, kontrolden çıkan otomobilinin ise yaklaşık 20 metre gerisinde savrulduğu anlar kamera görüntülerinde an be an görülüyor. Savrulan otomobil, yerde hareketsiz kalan sürücünün yaklaşık 1 metre yakınından geçerek karşı şeride düşüyor. Diğer aracın karşı şeride geçtiği anlar da görüntülerde yer alıyor.

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