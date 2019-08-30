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Kazada savrulan araç, anne ve kızının üzerine devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 19:49 | Son Güncelleme

TOKAT'ta, kamyonetle çarpışan hafif ticari araç savrularak yolda yürüyen anne ve kızın üzerine devrildi.

Kazada savrulan araç, anne ve kızının üzerine devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta, kamyonetle çarpışan hafif ticari araç savrularak yolda yürüyen anne ve kızın üzerine devrildi. Anne Yıldız Uzunoğlu (45) olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Berfin Reyyan Uzunoğlu (11) ile her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında, Karşıyaka Mahallesi İbni Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Adem Ekiz yönetimindeki 60 BE 540 plaka hafif ticari araç ile Kasım Türkmen'in kullandığı 60 ABC 451 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen Yıldız Uzunoğlu ile kızı Berfin Reyyan Uzunoğlu'nun üzerine devrildi. Yıldız Uzunoğlu olay yerinde hayatını kaybederken kızı Berfin Reyyan (11) ağır yaralandı. Kazada ayrıca, sürücü Adem Ekiz ile birlikte her iki araçta bulunan Ömer Faruk Armağan (27), Gökçe Tokel (27), Osman Taş (27) Ramazan San Sarkan (21) ve Gözde Öztaş Arslan (27) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.
Yaralılardan Berfin Reyyan Uzunoğlu'nun hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Ölen Yıldız Uzunoğlu'nun eşi Murat Uzunoğlu kazayı duyarak olay yerine geldi. Uzunoğlu eşinin öldüğünü öğrenince uzun süre gözyaşı döktü. Uzunoğlu'nu İl Emniyet Müdür Vekili Musa Bozkurt sakinleştirmeye çalıştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Yıldız Uzunoğlu'nun cansız bedeni Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kazada savrulan araç, anne ve kızının üzerine devrildi: 1 ölü, 7 yaralıKazada savrulan araç, anne ve kızının üzerine devrildi: 1 ölü, 7 yaralıKazada savrulan araç, anne ve kızının üzerine devrildi: 1 ölü, 7 yaralıKazada savrulan araç, anne ve kızının üzerine devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

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