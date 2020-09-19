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Kazada savrulan araç tırın altına girdi, sıkışan yaralı kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 00:04 | Son Güncelleme

Elazığ’da çarpışan iki hafif ticari araçtan biri savrularak tırın altına girdi.

Elazığ’da çarpışan iki hafif ticari araçtan biri savrularak tırın altına girdi. Araçta sıkışan yaralı ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kaza, Elazığ- Keban yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 KD 401 plakalı hafif ticari araç ile 23 BJ 239 plakalı ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan 23 BJ 239 plakalı araç park halindeki 42 BY 054 plakalı tırın altına girdi. Kazada tırın altına giren araçta bulunan bir kadın yaralanarak sıkıştı. Olay yerine UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ekiplerin koordineli müdahalesi ile sıkıştığı yerden kurtarılarak hazır bekletilen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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