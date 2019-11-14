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Kazada savrulan otomobil, gözlük dükkanına girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 18:59 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde, bir taksi ile bir otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, bir taksi ile bir otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Trafik kazasında, bir otomobil gözlük satışı yapılan bir iş yerine daldı.
Olay, dün gece saatlerinde İnönü Caddesi 682 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 35 GE 0315 plakalı otomobil ile 35 T 6689 plakalı taksi, henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar, farklı yönlere savruldu. Otomobil, bir gözlükçü dükkanının camına çarparak durdu. Olayda, iş yerinin camı kırılırken, otomobilin bir kısmı da dükkanın içine girdi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede biri taksi şoförü olmak üzere 3 kişi hafif yaralandı. Yararlılar, tedbir amaçlı Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, gözlükçü dükkanının güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kazanın ardından savrulan otomobilin dükkanın camına çarparak durduğu görülüyor. Gözlükçüde maddi hasar meydana gelirken, işletme sahipleri yaklaşık 50 bin TL zararları olduğunu söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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