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Kazada savrulan otomobil yayaya çarptı: 3 yaralı

04.02.2021 20:00 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobil savrularak yayaya çarptı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobil savrularak yayaya çarptı. Kazada iki sürücü ile yaya yaralanırken, araçta bulunan küçük çocuk, telefonla aradığı annesine kazayı ağlayarak anlattı.
Kaza, Ereğli - Alaplı yolu üzeri Zübeyde Hanım Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Elmatepe istikametinden Ereğli merkezine ilerlemekte olan Sinan D. idaresindeki 67 TJ 861 plakalı Hyundai marka kamyonet, Fatih Ç. idaresindeki 67 AAF 385 plakalı Opel marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, o sırada yaya geçidinden geçen Yıldırım P.’ye (49) çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Fatih Ç. ve Önder K. (45) ile yaya Yıldırım P. yaralandı. Kaza sonrası 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Olay yerine gelen trafik ekipleri güvenlik önlemi alarak trafik akışını sağladı. Yaralılara olay yerinde müdahale yapan sağlık ekipleri, Önder K’yı ilçede bulunan özel hastaneye sevk ederken, Fatih Ç. ve Yıldırım P. ise Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kamyonet içindeki küçük çocuklar kazanın şokunu yaşarken, yakınları çocukları sakinleştirmeye çalıştı. Telefonla annesini arayan küçük çocuk, kaza yaptıklarını ağlayarak anlattı. Kamyonet sürücüsü Sinan D. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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