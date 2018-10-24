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Kazada şehit olan Kaplanbaba'nın cenazesi memleketine uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 19:51 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'ın İliç ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba'nın (25), cenazesi Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'ndaki törenin ardından memleketi Düzce'ye gönderildi.

Kazada şehit olan Kaplanbaba'nın cenazesi memleketine uğurlandı

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZİNCAN'ın İliç ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba'nın (25), cenazesi Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'ndaki törenin ardından memleketi Düzce'ye gönderildi.
Kaza, bugün sabah saatlerinde İliç ilçesinin Boyalık köyü mevkiinde meydana geldi. İçerisinde, devriye görevi yapan 4 askerin bulunduğu kaymakamlığa ait Uzman Çavuş Çagrı Adıyaman yönetimindeki 24 ER 151 plakalı araç, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba (25) şehit olurken, uzman çavuşlar Çağrı Adıyaman ve Muhammed Tarık Dost ile Astsubay Üstçavuş Halil Burak yaralandı. Şehit Kaplanbaba'nın cenazesi aynı gün otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından bugün saat 18.30'da şehidin cenazesi, konvoy eşliğinde Hava Meydan Komutanlığı'na getirildi. Silah arkadaşları tarafından araçtan alınan Kaplanbaba'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra tören alanına bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve Kaplanbaba'nın özgeçmişinin okunmasıyla başlayan törende, İl Müftü Hasan Hüsnü Sula, dua ettirdi ve helallik istedi.
Tören mangası tarafından omuzlarda taşınan şehidin naaşı, memleketi Düzce'ye götürülmek üzere askeri uçağa konuldu.

FOTOĞRAFLI

Kazada şehit olan Kaplanbaba'nın cenazesi memleketine uğurlandıKazada şehit olan Kaplanbaba'nın cenazesi memleketine uğurlandıKazada şehit olan Kaplanbaba'nın cenazesi memleketine uğurlandıKazada şehit olan Kaplanbaba'nın cenazesi memleketine uğurlandı

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