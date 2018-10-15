Kazada şehit olan Onbaşı Özyolci'nin cenazesi, memleketine uğurlandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de görev sırasında kullandığı traktörün devrilmesi sonucu şehit olan Hava Ulaştırma Onbaşı Ebuzer Özyolci'nin cenazesi, törenin ardından, toprağa verilmek üzere memleketi Ağrı'ya uğurlandı.
Kaza, dün Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda meydana geldi. Değiştirilen pist mesafe tabelalarını taşıyan Hava Ulaştırma Onbaşı Ebuzer Özyolci yönetimindeki, askeriyeye ait traktör, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada ağır yaralanan Ebuzer Özyolci kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehit Hava Ulaştırma Onbaşı Ebuzer Özyolci için bugün Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören alanına getirildi. Törene Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Adar, Ak Parti Milletvekili Emine Nur Günay, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, askeri yetkililer ile şehidin yakınları katıldı. Şehit Özyolci'nin cenazesi, duaların ardından askeri uçakla memleketi Ağrı'ya uğurlandı.
Şehidin cenazesinin, bugün ikindide Ağrı Tutak Merkez Camii'nde düzenlenecek cenaze töreni sonrasında Kılıçgediği Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.
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