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Kazada şehit olan Onbaşı Özyolci'nin cenazesi, memleketine uğurlandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 19:04 | Son Güncelleme

ŞEHİDİN CENAZESİ GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ Eskişehir'de dün görev sırasında kullandığı traktörün devrilmesi sonucu şehit olan Hava Ulaştırma Onbaşı Ebuzer Özyolci'nin (26) cenazesi, bugün uçakla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi.

Kazada şehit olan Onbaşı Özyolci'nin cenazesi, memleketine uğurlandı (2)

ŞEHİDİN CENAZESİ GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ
Eskişehir'de dün görev sırasında kullandığı traktörün devrilmesi sonucu şehit olan Hava Ulaştırma Onbaşı Ebuzer Özyolci'nin (26) cenazesi, bugün uçakla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi.
Terhisine 4 ay kala şehit olan Ebuzer Özyolci'nin Türk bayrağına sarılı tabutu uçaktan alınarak askerlerin omuzlarında taşınıp, katafalka konuldu. Ardından şehidin özgeçmişi okundu, İl Müftüsü Tandoğan Topçu tarafından dua edildi.
Şehidin tabutu daha sonra cenaze aracına konuldu ve Tutak Merkez Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi, Ağrı Valisi Süleyman Elban, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Eskişehir 17'nci Hava Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Törende, şehidin ailesi gözyaşlarını tutamadı.
Şehit Hava Ulaştırma Onbaşı Ebuzer Özyolci'nin cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Kılıçgediği köyünde defnedildi.

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kazada şehit olan Onbaşı Özyolci'nin cenazesi, memleketine uğurlandı (2)Kazada şehit olan Onbaşı Özyolci'nin cenazesi, memleketine uğurlandı (2)Kazada şehit olan Onbaşı Özyolci'nin cenazesi, memleketine uğurlandı (2)Kazada şehit olan Onbaşı Özyolci'nin cenazesi, memleketine uğurlandı (2)

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