Kazada şehit olan polis memurları memleketlerine uğurlandı

Yozgat-Ankara karayolu Kırıkkale il sınırı yakınlarında dün meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memurları Hayrullah Taşköprü ve Fatih Şevket Ersin, Yozgat’ta düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi’nde görevli Şehit polisler için Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi bahçesinde resmi tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan tören İl Müftüsü Salih Sezik tarafından edilen dua ile devam etti. Duanın ardından İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu konuşma gerçekleştirdi. Çengeloğlu, “Bugün burada şehitlerimizi uğurlamak için bulunuyoruz. Türk Polis Teşkilatı olarak kurulduğumuz 1845 yılından bugüne 174 yıldır devletimizin ve milletimizin emrinde kanunlar çerçevesinde biz verilen her türlü görevi canımız pahasına yerine getirmek için çalışmaktayız. Her türlü fedakarlığı yaparak vazifesini yerine getiren vefakar, cefakar polislerimiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da vatan, devlet, millet için görevlerini tam olarak yerine getireceklerdir. Bu görevleri yaparlarken bazen yorulacaklar bazen yaralanacaklar bazen de Hayrullah ve Fatih kardeşlerimiz gibi şehadet şerbetlerini içeceklerdir. Bu teşkilatımızın mesleğimizin acı bir gerçeğidir. Bu duygu ve düşüncelerle şehitlerimize Allah’tan rahmet kederli ailelerine sabırlar dilerim. Aynı kazada yaralanan kardeşimiz Muhammet Enes Yolcu’ya acil şifalar dilerim” dedi.

Konuşmaların ardından şehit polis memurları Hayrullah Taşköprü’nün cenazesi memleketi Zonguldak’ın Devrek ilçesine; Fatih Şevket Ersin’in cenazesi ise eşi Vesile Ersin’in isteği üzerine İzmir’in Ödemiş ilçesine uğurlandı.

Törene şehit polisler Hayrullah Taşköprü (27) ve Fatih Şevket Ersin’in (29) aileleri ve yakınlarının yanı sıra Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve POMEM öğrencileri katıldı.

Şehit polis memurları Hayrullah Taşköprü ve Fatih Şevket Ersin, Ağrı Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi’nde görevli iken Ankara’da katıldıkları eğitimin ardından dün kendi araçlarıyla Ağrı’ya dönüş yaptıkları sırada Yozgat-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi. Aynı araç içerisinde bulunan polis memuru Muhammet Enes Yolcu ise yaralı olarak Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı.