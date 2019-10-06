HABER

Kazada şehit olan Uzman Çavuş törenle memleketine uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 11:55 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde TIR'ın, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timini taşıyan midibüse arkadan çarptığı kazada şehit olan Uzman Çavuş İsmail Türk'ün (26) cenazesi, GAP Havalimanı'nda yapılan törenin ardından memleketi Tokat’a gönderildi.

Kazada şehit olan Uzman Çavuş törenle memleketine uğurlandı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde TIR'ın, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timini taşıyan midibüse arkadan çarptığı kazada şehit olan Uzman Çavuş İsmail Türk'ün (26) cenazesi, GAP Havalimanı'nda yapılan törenin ardından memleketi Tokat’a gönderildi. Şehit Türk'ün 4 aylık hamile eşi Kezban Türk, eşinin tabutuna sarılarak fotoğrafını öptü.
Birecik’e bağlı kırsal Ağırtaş Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan kavga ihbarının ardından olay yerine JÖH timi sevk edildi. Timi taşıyan Ahmet Baykuş yönetimindeki 63 KS 840 plakalı sivil midibüse arkadan gelen A.B. yönetimindeki 01 BH 895 plakalı TIR çarptı. Kazada 15 asker yaralandı. Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Uzman Çavuş İsmail Türk, doktorların tüm müdahalesine karşın şehit oldu.
Şehit Uzman Çavuş İsmail Türk için GAP Havalimanı'nda askeri tören düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Kirişçi, Emniyet Müdürü Selçuk Doğan, Başsavcı Tolgahan Öztoprak, şehidin 4 aylık hamile eşi Kezban Türk ve silah arkadaşları katıldı.
Kezban Türk tören sırasında eşinin tabutuna sarılarak fotoğrafını öptü. Saygı duruşuyla başlayan törende şehidin öz geçmişi okundu. İl müftüsü tarafından okunan dualar eşliğinde şehit Uzman Çavuş İsmail Türk’ün, Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri kargo uçağıyla memleketi Tokat’a götürülmek üzere yola çıkarıldı.

FOTOĞRAFLI

Kazada şehit olan Uzman Çavuş törenle memleketine uğurlandıKazada şehit olan Uzman Çavuş törenle memleketine uğurlandıKazada şehit olan Uzman Çavuş törenle memleketine uğurlandıKazada şehit olan Uzman Çavuş törenle memleketine uğurlandı

PARTNERZerrin Özer'den üzücü haberZerrin Özer'den üzücü haber
Araklı'daki selde kaybolan 2 kişi için yeniden arama çalışmasıAraklı'daki selde kaybolan 2 kişi için yeniden arama çalışması
Motosiklet önce ağaca sonra direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralıMotosiklet önce ağaca sonra direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

ABD Büyükelçiliği'nden skandal hata! MHP'den sert tepki geldi!

ABD Büyükelçiliği'nden skandal hata! MHP'den sert tepki geldi!

Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!

Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!

Komşuları kapıyı kırarak içeri girdi! Yarı çıplak halde...

Komşuları kapıyı kırarak içeri girdi! Yarı çıplak halde...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

TEM'de servis aracı devrildi! 11 yaralı

TEM'de servis aracı devrildi! 11 yaralı

Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.