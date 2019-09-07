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Kazada şehit olan Uzman Çavuş Yenier, son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 16:43 | Son Güncelleme

İSTANBUL Havalimanı yolunda, seyir halindeki TIR'a motosikletiyle arkadan çarparak şehit olan jandarma trafik timinde görevli Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier (35), memleketi Adana’da toprağa verildi.

Kazada şehit olan Uzman Çavuş Yenier, son yolculuğuna uğurlandı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- İSTANBUL Havalimanı yolunda, seyir halindeki TIR'a motosikletiyle arkadan çarparak şehit olan jandarma trafik timinde görevli Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier (35), memleketi Adana’da toprağa verildi.
İstanbul Motorize Jandarma Trafik Timi'nde görevli Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier, dün İstanbul Havalimanı yolunda, kullandığı motosikletiyle, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı öne sürülen TIR'a arkadan çarptı. Ağır yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yenier, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Şehit Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier için bugün memleketi Adana'da tören düzenledi. Sabancı Merkez Camii’ndeki cenaze törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Vali Demirtaş, cenaze boyunca yanından ayrılmadığı şehidin babası İzzet Yenier’i teselli etmeye çalıştı. Şehidin annesi Işıl Yenier ile eşi Fatma Yenier ise gözyaşlarına boğuldu. Yenier, törenin ardından Adana Asri Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

FOTOĞRAFLI

Kazada şehit olan Uzman Çavuş Yenier, son yolculuğuna uğurlandıKazada şehit olan Uzman Çavuş Yenier, son yolculuğuna uğurlandıKazada şehit olan Uzman Çavuş Yenier, son yolculuğuna uğurlandıKazada şehit olan Uzman Çavuş Yenier, son yolculuğuna uğurlandı

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