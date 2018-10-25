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Kazada şehit olan uzman onbaşı, Düzce'de son yolculuğa uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 14:37 | Son Güncelleme

ERZİCAN'ın İliç ilçesinde devriye görevi yapan askerlerin bulunduğu aracın şarampole yuvarlanması sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Furkan Kaplanbaba'nın (25) cenazesi, memleketi Düzce'deki şehitlikte toprağa verildi.  Kaza, dün sabah saatlerinde, Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Boyalık köyü mevkisinde meydana geldi.

Kazada şehit olan uzman onbaşı, Düzce'de son yolculuğa uğurlandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - ERZİCAN'ın İliç ilçesinde devriye görevi yapan askerlerin bulunduğu aracın şarampole yuvarlanması sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Furkan Kaplanbaba'nın (25) cenazesi, memleketi Düzce'deki şehitlikte toprağa verildi.
Kaza, dün sabah saatlerinde, Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Boyalık köyü mevkisinde meydana geldi. Devriye görevi yapan 4 askerin bulunduğu, Uzman Çavuş Çağrı Adıyaman yönetimindeki 24 ER 151 plakalı kaymakamlığa ait araç, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, Uzman Onbaşı Furkan Kaplanbaba (25) şehit olurken, uzman çavuşlar Çağrı Adıyaman ve Muhammed Tarık Dost ile Astsubay Üstçavuş Halil Burak yaralandı.
Şehit Uzman Onbaşı Furkan Kaplanbaba için bugün memleketi Düzce'deki Cedidiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Milli Eğitim eski Bakanı İsmet Yılmaz, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, siyasi partilerin il başkanları ve şehidin babası Yahya, annesi Ayfer Yılmaz ile çok sayıda kişi katıldı. Şehidin kardeşi Mustafa Kaplanbaba, ağabeyinin Türk bayrağına sarılı tabutu başına gelerek, üzerinde duran çerçevedeki fotoğrafını uzun süre sevdi. Ağabeyinin tabutuna sarılan Mustafa Kaplanbaba, gözyaşı döktü.
Şehit Uzman Onbaşı Furkan Kaplanbaba'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından götürüldüğü Düzce Şehitliği'nde toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Kazada şehit olan uzman onbaşı, Düzce'de son yolculuğa uğurlandıKazada şehit olan uzman onbaşı, Düzce'de son yolculuğa uğurlandıKazada şehit olan uzman onbaşı, Düzce'de son yolculuğa uğurlandıKazada şehit olan uzman onbaşı, Düzce'de son yolculuğa uğurlandı

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