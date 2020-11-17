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Kazada şoka girdi uzun süre ağladı

17.11.2020 12:17 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de iki aracın kavşakta çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kayseri’de iki aracın kavşakta çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan biri şoka girerken kucağında tuttuğu çocukla birlikte uzun süre ağladı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı’ndaki kavşakta 06 BBV 685 plakalı Ford Tourneo marka araç ile 38 AEC 248 plakalı Wosvagen Caddy marka araç çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlar hurdaya dönerken 6 kişi yaralandı.
Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde önlem alırken, 112 ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yaralılardan şoka giren bir kişi ambulansın içinde kucağındaki çocuğu tutarak uzun süre ağladı. Şoka giren yaralıyı sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yetkililer, yapılan incelemenin ardından kazayla ilgili işlem başlatıldığını bildirdi.

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