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Kazada takside sıkışan sürücü, güçlükle kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 12:45 | Son Güncelleme

ERZURUM'da kamyonetle taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da kamyonetle taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan taksi şoförü Orhan Palancıoğlu, itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Kaza, dün saat 23.30 sıralarında merkez Palandöken ilçesi Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Erzurum-Çat karayolunda, Nurullah Paluluoğlu yönetimindeki 16 F 4098 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Orhan Palancıoğlu yönetimindeki 25 TT 042 plakalı taksi çarpıştı. Kaza sırasında savrulan taksi, MOBESE direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken, araçta sıkışan taksi şoförü Orhan Palancıoğlu ile diğer araçtaki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Palancığlu'na ilk müdahaleyi araçta yaptı. Bu sırada demir ve levyelerle kapıları açmaya çalışan vatandaşlar, görevlilerinin ikazıyla çalışmayı durdurdu. Gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu Orhan Palancıoğlu sıkıştığı yerden kurtarılarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, diğer iki yaralıya ise kaza yerinde ayakta müdahale edildi.

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