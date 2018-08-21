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Kazada tekerlekli sandalyeye mahkum olan başkan, kuralları ihlal eden sürücüleri uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 15:46 | Son Güncelleme

ISPARTA'da polis ekipleri, hız ihlali yapan sürücüleri, aynı nedenle yaptığı kaza sonrasında tekerlekli sandalyeye mahkum olan Isparta Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Ramazan Erdoğan'la bir araya getirdi.

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da polis ekipleri, hız ihlali yapan sürücüleri, aynı nedenle yaptığı kaza sonrasında tekerlekli sandalyeye mahkum olan Isparta Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Ramazan Erdoğan'la bir araya getirdi. Erdoğan, kendisini örnek göstererek sürücüleri ve yanındakileri kurallara uymaları konusunda uyardı. Isparta Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile Çalışma ve Aile İl Müdürlüğü, trafikte kurallara uymanın önemine dikkat çekmek, olası kazaların önüne geçmek için ortak çalışma yaptı. Süleyman Demirel Havalimanı Kavşağı'nda uygulama yapan polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri denetledi. Drone ile de sürücüleri takip eden ekipler, radar uygulaması da yaptı. Hız ihlali yapan, emniyet kemeri takmayan ve seyir halindeyken cep telefonu kullanan sürücüler kontrol noktasında durduruldu. Trafik ekipleri kural ihlali yapan sürücülere ceza yazmak yerine bu kez uyarıda bulundu. Sürücüler, 2004 yılında aşırı hız nedeniyle yaptığı kaza sonrasında tekerlekli sandalyeye mahkum olan Isparta Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Ramazan Erdoğan'la bir araya getirildi. Sürücülere hız limitleri başta olmak üzere tüm trafik kurallarına uymaları tavsiyesinde bulunan Erdoğan, kendisinin de hız limitini aştığını ve kaza yaptığını söyledi. Kaza anında emniyet kemeri kullanmadığını ve bu nedenle 14 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum yaşadığını anlatan Ramazan Erdoğan, aileleri de hız yapan sürücüleri ikaz etmeleri konusunda uyardı.

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