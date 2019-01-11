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Kazada yapan cipi çalıp, satan şüpheliler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 14:36 | Son Güncelleme

SAMSUN''un Canik ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kaza sonrası hurdaya dönen iş adamı H.B.'nin (34) yol kenarında park halindeki cipini, çalıp sattığı iddiasıyla aranan, 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Kazada yapan cipi çalıp, satan şüpheliler yakalandı

Tayfur KARA/SAMSUN,(DHA)- SAMSUN''un Canik ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kaza sonrası hurdaya dönen iş adamı H.B.'nin (34) yol kenarında park halindeki cipini, çalıp sattığı iddiasıyla aranan, 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.
Olay, Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İş adamı H.B., kullandığı ciple kaza yaptı. Kazada hafif yaralanan H.B., maddi hasar oluşan aracını yol kenarı çekti. Sürücü aracının kapılarını kilitleyerek, kaza yerinden ayrıldı. Bu sırada yol kenarında hurdaya dönen park halindeki cip, kimliği belirsiz kişi tarafından bölgeye getirilen çekiciye yüklenerek götürüldü. İş adamı H.B., döndüğü kaza yerinde park ettiği cipin olmadığını fark etmesi üzerine, durumu polise bildirdi. Şikâyet üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde bahse konu aracın kaportacılık yapan şüpheli F.M. (41) tarafından alınıp, 10 bin lira karşılığında C.Y.'ye satıldığını tespit etti. 60 bin liralık cipin, 10 bin lira karşılığında satıldığı ve Ankara'da olduğu bilgisi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri, operasyon düzenledi.
Operasyonda, kazalı araç Ankara'da bir otoparkta park halinde bulunurken, olayla ilgili şüpheli F.M., Samsun'da, diğer şüpheliler C.Y. ve M.T.A. ise Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorgusu tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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