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Kazada yaralanan 10 yaşındaki çocuk hayata tutunamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 16:51 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Kdz.

Kazada yaralanan 10 yaşındaki çocuk hayata tutunamadı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kdz. Ereğli ilçesinde 27 Ocak Pazar günü akşam saatlerinde Mehmet Ali Öztürk idaresindeki 67 TL 761 plakalı kamyonet, akaryakıt istasyonundan çıkış yapmaya çalışan Cemal Saydam idaresindeki 67 TN 815 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sırasında otomobilde bulunan Ayşe Saydam ile Tunç Saydam (10) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bir süre özel hastanede tedavi gören Tunç Saydam, daha sonra ambulansla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tunç’un cenazesi bugün Gümeli beldesinde toprağa verildi.

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