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Kazada yaralanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

12.12.2020 13:50 | Son Güncelleme:
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Samsun’da meydana gelen trafik kazazında yaralanan 17 yaşındaki genç tedavi altına alındığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi.

Samsun’da meydana gelen trafik kazazında yaralanan 17 yaşındaki genç tedavi altına alındığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakkı Ç. yönetimindeki 55 ACE 194 plakalı otomobil yola karşıya geçmek isteyen Furkan Düzgün’e (17) çarptı. Kazada ağır yaralanan Furkan Düzgün 112 ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Düzgün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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