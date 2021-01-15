HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kazada yaralanan 2 kişiyi köylüler donmaktan kurtardı

Kazada yaralanan 2 kişiyi köylüler donmaktan kurtardı

15.01.2021 12:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kazada yaralanan 2 kişiyi köylüler donmaktan kurtardı

Batman’ın Sason ilçesinde pikap, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Batman’ın Sason ilçesinde pikap, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 2 kişiyi donmaktan köylüler kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Sason ilçesi Sarıyayla köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün isminin öğrenilmediği pikap, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Uçurumdan yaklaşık 1 kilometre yuvarlanan araçta bulunan 2 kişi camdan fırlayarak yaralandı. Kazayı fark eden köylüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber veridi. Olay yerine ulaşan sağlık ve jandarma ekipleri donmak üzere olan 2 yaralıyı önce sıcak tuttu ardından ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Sason Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumları ağır olan yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Adalet Bakanlığı'ndan Ankara Barosu hakkında soruşturma izniAdalet Bakanlığı'ndan Ankara Barosu hakkında soruşturma izni
76 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 76?76 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 76?

En Çok Okunan Haberler

İstanbullular güne karla uyandı! Lapa lapa yağdı

İstanbullular güne karla uyandı! Lapa lapa yağdı

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

İğrenç olay! Köpeğe taciz kamerada

İğrenç olay! Köpeğe taciz kamerada

Yıldız futbolcunun 4 milyonluk arabası pert oldu

Yıldız futbolcunun 4 milyonluk arabası pert oldu

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Diğer Haberler

Kayıp doktorun Kartepe'de aracıyla son görüntüsü otaya çıktı

Bir il bu doktoru arıyor! İşte son görüntüsü

POMEM 8 bin polis alımı 2021 son durum... 27. Dönem POMEM sınavı tarihleri nedir? 8 bin polis alımı ne zaman hangi tarihte?

27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?

Polis Akademisi bekçi alımı 2021.. 400 mahalle/çarşı bekçi alımları sınavı yarın! 2021 bekçi alımı sınav giriş belgesi alma!

400 bekçi alımı sınavı yarın!

3 bin icra ve zabıt katibi alımı 2021... Adalet Bakanlığı en az lise mezunu zabıta ve icra katibi alımı ne zaman, tarihi ve şartları neler?

3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?

İŞKUR 826 personel alımı kura sonuçları 2021... Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanır?

826 personel alımı sonuçları açıklanıyor mu?

PTT personel alımı 2021 son durum... PTT 55 bin personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapacak? PTT başvuru şartları ve evrakları neler?

PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.