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Kazada yaralanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2019 10:56 | Son Güncelleme

Konya’da otomobille kamyonun çarpışması sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki Zehra Betül Özoğlu tedavi gördüğü hastanede 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.Kaza, 15 Eylül 2019 tarihinde merkez Meram ilçesi Yenibahçe Mahallesi 17160.

Kazada yaralanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya’da otomobille kamyonun çarpışması sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki Zehra Betül Özoğlu tedavi gördüğü hastanede 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 15 Eylül 2019 tarihinde merkez Meram ilçesi Yenibahçe Mahallesi 17160. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.A.B. idaresindeki 42 FNE 08 plakalı kamyon, tali yoldan çıkan S.A.G. yönetimindeki 42 ZC 471 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 3 yaşındaki Zehra Betül Özoğlu, 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden küçük çocuğun cenazesinin Alakova Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

Kazada yaralanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kazada yaralanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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