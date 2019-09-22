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Kazada yaralanan 3 yaşındaki çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 11:32 | Son Güncelleme

Konya'da bir hafta önce kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Konya'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Meram ilçesinde 15 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 3 yaşındaki Zehra Betül Özoğlu, kaldırıldığı hastanede bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Özoğlu'nun cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Meram ilçesi Yenibahçe Mahallesi 17160. Sokak'ta 15 Eylül'de, 42 FNE 08 plakalı kamyon, tali yoldan çıkan 42 ZC 471 plakalı otomobille çarpışmış, otomobilde bulunan 5 kişi yaralanmıştı.

Yaralılar, ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Numune Hastanesine kaldırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
çarpışma Konya trafik kazası

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